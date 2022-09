Quanto costa la bellezza alle donne e quanto influisce sull’indipendenza?

Leggi su robadadonne

(Di venerdì 16 settembre 2022) “Per essere belle…” esordivano mia nonna, mia mamma, mia zia o chi per esse, prima del colpo di spazzola decisivo “… Bisogna soffrire”. Avendo i capelli ricci, per me lanon era tanto una questione di sofferenza, ma di inarrivabilità. Sono nata negli anni novanta e le bambine, allora, dovevano avere i capelli lisci per poter credere che un giorno sarebbero state considerate belle ragazze. Io ero arruffata, spettinata, sempre lontana da quell’immagine di. La spazzola, il mio incubo. Pettinare i miei capelli era un processo lungo, inasprito dalla mia impazienza, dagli urletti e gli scatti con cui cercavo di sottrarmi. Ricordo ancora che alla fine di quelle lunghe sedute mi aspettavo che lo specchio restituisse qualcosa di diverso da quello a cui ero abituata. Capelli lisci e ordinati. Mi ritrovavo invece con delle onde dilatate e ...