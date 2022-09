Pulizia nelle scuole di Fiumicino: indetto lo stato di agitazione dei dipendenti (Di venerdì 16 settembre 2022) Fiumicino – “Al termine di un’assemblea con gli addetti alla Pulizia, sorveglianza e assistenza ai bambini nelle scuole nido e dell’infanzia di Fiumicino, abbiamo indetto lo stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori, deliberato all’unanimità. Il prossimo 21 settembre incontreremo il Comune per avviare un auspicabile confronto sull’internalizzazione di oltre 60 persone e famiglie sul territorio e per discutere delle problematiche dei lavoratori, legate al calendario scolastico e al mancato riconoscimento di alcune mansioni, che chiediamo da anni alle società interessate senza alcuna risposta concreta”. E’ quanto dichiara Sara Imperatori, della Fisascat-Cisl Roma Capitale e Rieti, aggiungendo che “nello specifico, reclamiamo alle società la ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 16 settembre 2022)– “Al termine di un’assemblea con gli addetti alla, sorveglianza e assistenza ai bambininido e dell’infanzia di, abbiamolodidelle lavoratrici e dei lavoratori, deliberato all’unanimità. Il prossimo 21 settembre incontreremo il Comune per avviare un auspicabile confronto sull’internalizzazione di oltre 60 persone e famiglie sul territorio e per discutere delle problematiche dei lavoratori, legate al calendario scolastico e al mancato riconoscimento di alcune mansioni, che chiediamo da anni alle società interessate senza alcuna risposta concreta”. E’ quanto dichiara Sara Imperatori, della Fisascat-Cisl Roma Capitale e Rieti, aggiungendo che “nello specifico, reclamiamo alle società la ...

Pulizia nelle scuole di Fiumicino: indetto lo stato di agitazione dei dipendenti