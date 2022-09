Puglia: ultime ore di caldo. Marche, maltempo: sei morti e tre dispersi Drammatiche conseguenze nel centro Italia (Di venerdì 16 settembre 2022) Ancora caldo, con temperature ben superiori ai trenta gradi ieri in varie zone della Puglia. Si va però verso il brusco cambiamento meteo, anche nella regione, con un calo termico anche nell’ordine della dozzina di gradi centigradi nei prossimi giorni. Il maltempo ha avuto conseguenze tragiche nelle Marche: sei morti e tre dispersi secondo la protezione civile di quella regione. Un nubifragio nell’anconetano, con 420 millimetri di pioggia in tre ore, ha provocato i morti ad Ostra, Tre Castelli ed a Barbara, in quest’ultima località si registrano i tre dispersi fra cui una mamma con il suo bambino. Situazione particolarmente difficile in queste ore a Senigallia. L'articolo Puglia: ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 16 settembre 2022) Ancora, con temperature ben superiori ai trenta gradi ieri in varie zone della. Si va però verso il brusco cambiamento meteo, anche nella regione, con un calo termico anche nell’ordine della dozzina di gradi centigradi nei prossimi giorni. Ilha avutotragiche nelle: seie tresecondo la protezione civile di quella regione. Un nubifragio nell’anconetano, con 420 millimetri di pioggia in tre ore, ha provocato iad Ostra, Tre Castelli ed a Barbara, in quest’ultima località si registrano i trefra cui una mamma con il suo bambino. Situazione particolarmente difficile in queste ore a Senigallia. L'articolo: ...

