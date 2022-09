Puglia, maltempo: vento fino a burrasca forte, allerta arancione per il Gargano. Salento: codice giallo per temporali Protezione civile, previsioni meteo (Di venerdì 16 settembre 2022) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per 24 ore. Si prevedono “venti di burrasca nord-orientali sulla Puglia garganica, con rinforzi di burrasca forte, momentaneamente fino a tempesta, sulle relative zone litoranee; forti sud-occidentali sul resto del territorio, tendenti a ruotare da nord-ovest con contestuali rinforzi di burrasca, momentaneamente fino a burrasca forte o tempesta sul settore garganico.” Rischio: secondo lo schema di home page, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 16 settembre 2022) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalla prossima mezzanotte per 24 ore. Si prevedono “venti dinord-orientali sullagarganica, con rinforzi di, momentaneamentea tempesta, sulle relative zone litoranee; forti sud-occidentali sul resto del territorio, tendenti a ruotare da nord-ovest con contestuali rinforzi di, momentaneamenteo tempesta sul settore garganico.” Rischio: secondo lo schema di home page, fontedella. L'articolo: ...

