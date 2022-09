Puglia, maltempo: codice rosso per alcune zone del foggiano Protezione civile, previsioni meteo: bollettino di aggiornamento (Di venerdì 16 settembre 2022) Immagine tratta dal bollettino di aggiornamento in tema di rischio idrogeologico per temporali diffuso alle 9,25 dalla Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: codice rosso per alcune zone del foggiano <small class="subtitle">Protezione civile, previsioni meteo: bollettino di aggiornamento</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 16 settembre 2022) Immagine tratta daldiin tema di rischio idrogeologico per temporali diffuso alle 9,25 dalladella. L'articoloperdel di proviene da Noi Notizie..

NoiNotizie : #Puglia #meteo, #maltempo: codice rosso per alcune zone del foggiano #Foggia (immagine: tratta da bollettino di agg… - stranifattinews : Maltempo, in Puglia allerta gialla per temporali fino a stasera - ilSipontinoNet : ?? Maltempo: crollo del ponte delle Saline di Margherita di Savoia ???? il video #puglia #maltempo - VideoAndria : #andria: Maltempo nella BAT, crolla il ponte delle saline di Margherita di - PugliaStream : Maltempo in Puglia, piogge per tutta la giornata di venerdì. Grandine nel Foggiano -