Puglia, Italia: dove bisogna scioperare per non farsi picchiare o per tutelare il patrimonio pubblico. Cosa stiamo diventando Oggi fermi i lavoratori del trasporto

Oggi in Italia è sciopero dei lavoratori del settore trasporto pubblico. Il motivo non è contrattuale. No, è di sicurezza. E non per infrastrutture fatiscenti. No, perché chissà quanti cittadini, da nord a sud Puglia compresa, rompono treni o pullman sfasciando o deturpando vetri, sedie e altro, e minacciano i lavoratori, quando non li picchiano. Ma che gente stiamo diventando. Che gentaglia. L'appellativo è per tutti o quasi. Perché quei treni, quei pullman, quelle persone innanzitutto che lavorano per noi, sono patrimonio della comunità. Di tutti noi. E noi, magari anche comportando i da maggioranza silenziosa rispetto a questi soprusi, non tuteliamo il nostro patrimonio. Cioè non tuteliamo manco noi ...

