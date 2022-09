Pubblicità: i primi sette mesi del 2022 sono in calo (Di venerdì 16 settembre 2022) Pubblicità, i sette mesi a -4,4 Italia Oggi, di Marco Livi, pag. 16 Il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia chiude il mese di luglio in calo del 10,7%, portando la raccolta pubblicitaria dei primi 7 mesi del 2022 a -1,3%. Se si esclude dalla raccolta digital la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti over the top, l’andamento nel periodo gennaio/luglio 2022 risulta in negativo del -4,4%. «L’11 luglio 2021 terminava la cavalcata vittoriosa degli Azzurri all’Europeo di calcio che chiudeva due mesi di grande crescita anche sulla industry della comunicazione», ha dichiarato Alberto Dal Sasso, adintel mediterranean cluster leader di Nielsen, «questo per dire che una parte ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 16 settembre 2022), ia -4,4 Italia Oggi, di Marco Livi, pag. 16 Il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia chiude il mese di luglio indel 10,7%, portando la raccolta pubblicitaria deidela -1,3%. Se si esclude dalla raccolta digital la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti over the top, l’andamento nel periodo gennaio/lugliorisulta in negativo del -4,4%. «L’11 luglio 2021 terminava la cavalcata vittoriosa degli Azzurri all’Europeo di calcio che chiudeva duedi grande crescita anche sulla industry della comunicazione», ha dichiarato Alberto Dal Sasso, adintel mediterranean cluster leader di Nielsen, «questo per dire che una parte ...

