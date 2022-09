PSG, Soler: «Qui per la Champions, vogliamo vincere tutto» (Di venerdì 16 settembre 2022) Il nuovo centrocampista del PSG Soler ha parlato all’agenzia EFE svelando i propri obiettivi con la maglia dei parigini LE PAROLE – «Ho sempre avuto la capacità di migliorarmi. Sono venuto a Parigi per lottare per la Champions League. Giocare al Parc des Princes con i tifosi e gli ultras è magnifico. Ho esordito contro la Juventus e l’atmosfera era super bella. Sono arrivato in un club enorme, leader in Europa, che aspira a vincere tutto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 settembre 2022) Il nuovo centrocampista del PSGha parlato all’agenzia EFE svelando i propri obiettivi con la maglia dei parigini LE PAROLE – «Ho sempre avuto la capacità di migliorarmi. Sono venuto a Parigi per lottare per laLeague. Giocare al Parc des Princes con i tifosi e gli ultras è magnifico. Ho esordito contro la Juventus e l’atmosfera era super bella. Sono arrivato in un club enorme, leader in Europa, che aspira a». L'articolo proviene da Calcio News 24.

