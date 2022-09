Psg, Campos: “Neymar giocatore fantastico, non è vero che in estate era sul mercato” (Di venerdì 16 settembre 2022) Il direttore sportivo del Psg, Luis Campos, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport, toccando vari temi: “Neymar non è mai stato sul mercato. E’ un giocatore fantastico ed è coinvolto nel progetto. Sia lui che Mbappé sono ottimi calciatori. Kylian, in particolare, l’anno scorso è stato il migliore al mondo, trascinando la squadra verso il titolo di Francia”. Campos ha poi aggiunto: “Personalmente ho un contratto di tre anni, ma non spetta solo a me decidere se restare o meno. Ho grande energia e credo che possiamo fare un ottimo lavoro. Sarà fondamentale assicurarsi di remare tutti nella stessa direzione. Messi? Mi piacerebbe che restasse insieme a me per il prossimo triennio. Il livello di Sergio Ramos quest’anno mi soddisfa. Ho già lavorato con lui al Real Madrid e credo che debba ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 settembre 2022) Il direttore sportivo del Psg, Luis, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport, toccando vari temi: “non è mai stato sul. E’ uned è coinvolto nel progetto. Sia lui che Mbappé sono ottimi calciatori. Kylian, in particolare, l’anno scorso è stato il migliore al mondo, trascinando la squadra verso il titolo di Francia”.ha poi aggiunto: “Personalmente ho un contratto di tre anni, ma non spetta solo a me decidere se restare o meno. Ho grande energia e credo che possiamo fare un ottimo lavoro. Sarà fondamentale assicurarsi di remare tutti nella stessa direzione. Messi? Mi piacerebbe che restasse insieme a me per il prossimo triennio. Il livello di Sergio Ramos quest’anno mi soddisfa. Ho già lavorato con lui al Real Madrid e credo che debba ...

