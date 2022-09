Pronostico Reggina - Cittadella | Menez e compagni partono favoriti

Luxgraph : Pronostico Reggina-Cittadella, Pippo Inzaghi favorito ma... - baronemarco80 : #Reggina #Udinese,il bello del calcio,1314 KM di distanza, due città, #Udine e #ReggioCalabria, due campionati dive… -

Calcio d'Angolo

Amaranto contro granata, Pippo Inzaghi contro Gorini ,vs Cittadella . La sfida tra la capolista di Serie B (insieme al Brescia) e la sesta forza ... Ecco statistiche , quote edel ...Ilsulla carta dice, segno 1 da 2.30 volte la posta a fronte del 3.20 di media previsto per pareggio e vittoria del Cittadella . Non sarà facile per Menez e compagni scardinare il ... Reggina - Cittadella: pronostico, formazioni e dove vederla in TV e streaming - 17/09/2022 - Calcio d'Angolo I calabresi hanno le quote dalla loro parte nella sfida contro gli uomini di Gorini, reduci dal successo al fotofinish sul Frosinone ...La squadra di Pippo Inzaghi ha le quote dalla sua parte contro gli uomini di Gorini, reduci dal successo al fotofinish sul Frosinone ...