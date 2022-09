Prezzi carburanti oggi in Italia, benzina e diesel in discesa (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set. (Adnkronos) - Prezzi benzina e diesel in discesa oggi in Italia. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di tre centesimi al litro i Prezzi consigliati del gasolio. Per IP ribasso di un cent/litro su benzina e gasolio. Queste sono le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,708 euro/litro (-5 millesimi, compagnie 1,711, pompe bianche 1,703), diesel a 1,819 euro/litro (-4, compagnie 1,822, pompe bianche 1,812). benzina servito ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set. (Adnkronos) -inin. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di tre centesimi al litro iconsigliati del gasolio. Per IP ribasso di un cent/litro sue gasolio. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all'Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti:self service a 1,708 euro/litro (-5 millesimi, compagnie 1,711, pompe bianche 1,703),a 1,819 euro/litro (-4, compagnie 1,822, pompe bianche 1,812).servito ...

