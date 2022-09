Premier League 2022 2023 | Aston Villa di misura sul Southampton | tripudio di gol tra Nottm Forest e Fulham

(Di venerdì 16 settembre 2022) Doppio anticipo diin questo venerdì, in due match diametralmente opposti. Partiamo quindi dall’, che si impone 1-0 in casa contro il. Decide il gol, al minuto 41?, di Jacob Ramsey. Padroni di casa che, con questi 3 punti, agguantano proprio la squadra di Hasenhüttl a 7 punti. Nell’altro match, ilprende i 3 punti in casa del Nottingham. Match che si sblocca al minuto 11?, con la rete di Awoniyi. Ilsi sveglia, e forte, nel secondo tempo. Rete di Adarabioyo al minuto 54?, rete di Palhinha al 57? e rete di Reed al 60?. 3 gol in 6 minuti che sballottolano il. Padroni di casa che provano a reagire, segnando con O’Brien, ma non basta per cambiare la storia del match. ...

