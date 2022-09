“Più preoccupato da altri che dalla Russia”. Il vero nemico estero secondo Gasparri (Di venerdì 16 settembre 2022) Le democrazie sono in crisi? La domanda è rivolta a Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, nel corso dell'edizione del 16 settembre di Stasera Italia, il talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli. Il parlamentare azzurro spiega il proprio punto di vista: “Bisogna lavorare per rendere le istituzioni democratiche più funzionali e più capaci di dare risposte. Oggi più che mai dobbiamo affrontare i pericoli autocratici o dittatoriali. La Russia è vista giustamente come tale, ma a me preoccupa anche la Cina, che ieri ha incontrato la Russia. Sono 1,5 miliardi di persone e c'è la mancanza totale di diritti, c'è inquinamento, c'è lo sfruttamento del lavoro altrui… Dobbiamo difendere uno spazio europeo ed occidentale di democrazia e libertà”. “L'altro problema - sottolinea Gasparri - è che attualmente ... Leggi su iltempo (Di venerdì 16 settembre 2022) Le democrazie sono in crisi? La domanda è rivolta a Maurizio, senatore di Forza Italia, nel corso dell'edizione del 16 settembre di Stasera Italia, il talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli. Il parlamentare azzurro spiega il proprio punto di vista: “Bisogna lavorare per rendere le istituzioni democratiche più funzionali e più capaci di dare risposte. Oggi più che mai dobbiamo affrontare i pericoli autocratici o dittatoriali. Laè vista giustamente come tale, ma a me preoccupa anche la Cina, che ieri ha incontrato la. Sono 1,5 miliardi di persone e c'è la mancanza totale di diritti, c'è inquinamento, c'è lo sfruttamento del lavoro altrui… Dobbiamo difendere uno spazio europeo ed occidentale di democrazia e libertà”. “L'altro problema - sottolinea- è che attualmente ...

