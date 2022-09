Piqué come Ilary Blasi: “Non vuole restituirli a Shakira” (Di venerdì 16 settembre 2022) Le separazioni non sono mai facili e quella di Gerard Piqué e Shakira non fa eccezione. Il calciatore del Barcellona è già stato avvistato con un’altra fidanzata e nei mesi scorsi sono usciti rumor anche piuttosto attendibili di molti tradimenti subiti dalla cantante colombiana. Adesso il magazine MW ha rivelato di un dispetto che lo sportivo avrebbe fatto alla sua ex compagna. Sembra infatti che Gerard abbia tenuto tutti i Grammy di Shakira nel suo ufficio di Barcellona e che si rifiuti di inviarli a Miami, dove adesso abita la donna. “Shakira e il suo fidanzato di lunga data Gerard Pique hanno annunciato la separazione dopo un’unione durata oltre un decennio. Mentre Pique continua a risiedere a Barcellona, ??Shakira ha spostato la sua base a Miami, dove vive con i loro due figli. Tuttavia, il bene ... Leggi su biccy (Di venerdì 16 settembre 2022) Le separazioni non sono mai facili e quella di Gerardnon fa eccezione. Il calciatore del Barcellona è già stato avvistato con un’altra fidanzata e nei mesi scorsi sono usciti rumor anche piuttosto attendibili di molti tradimenti subiti dalla cantante colombiana. Adesso il magazine MW ha rivelato di un dispetto che lo sportivo avrebbe fatto alla sua ex compagna. Sembra infatti che Gerard abbia tenuto tutti i Grammy dinel suo ufficio di Barcellona e che si rifiuti di inviarli a Miami, dove adesso abita la donna. “e il suo fidanzato di lunga data Gerard Pique hanno annunciato la separazione dopo un’unione durata oltre un decennio. Mentre Pique continua a risiedere a Barcellona, ??ha spostato la sua base a Miami, dove vive con i loro due figli. Tuttavia, il bene ...

