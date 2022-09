Perché Ilary Blasi ha preso i Rolex di Totti? Ecco la rivelazione (Di venerdì 16 settembre 2022) Totti-Blasi. La coppia più famosa d’Italia, ora ad un passo dalla battaglia legale più attesa, si di recente incartata sulla questione dei Rolex sottratti al Pupone. Di fatto, dopo quella famosa intervista dell’ex Capitano rilasciata al Corriere della Sera, le spallate nei confronti della conduttrice non dono di certo mancate. E gli orologi sono diventati uno dei nodi cruciali. Il mistero dei Rolex del Capitano Tra le variegate e tonanti affermazioni dell’ex capitano giallorosso sul conto di Ilary Blasi, c’è infatti anche quella dei presunti Rolex che lei avrebbe portato via dalla cassetta di sicurezza. Ma quale sarebbe stato il motivo di tale sottrazione di beni? Come riportato da Fanpage, la questione è stata chiarita dal settimanale Chi, secondo cui i preziosi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 settembre 2022). La coppia più famosa d’Italia, ora ad un passo dalla battaglia legale più attesa, si di recente incartata sulla questione deisottratti al Pupone. Di fatto, dopo quella famosa intervista dell’ex Capitano rilasciata al Corriere della Sera, le spallate nei confronti della conduttrice non dono di certo mancate. E gli orologi sono diventati uno dei nodi cruciali. Il mistero deidel Capitano Tra le variegate e tonanti affermazioni dell’ex capitano giallorosso sul conto di, c’è infatti anche quella dei presuntiche lei avrebbe portato via dalla cassetta di sicurezza. Ma quale sarebbe stato il motivo di tale sottrazione di beni? Come riportato da Fanpage, la questione è stata chiarita dal settimanale Chi, secondo cui i preziosi ...

