Perché il Parlamento europeo chiede di sospendere i diritti di adesione dell’Ungheria all’Ue

(Di venerdì 16 settembre 2022) L’Ungheria è diventata una «autocrazia elettorale» e non rispetta i valori democratici dell’Ue. La definizione delnon ammette sfumature e interpretazioni. Ieri l’Eurocamera ha approvato il rapporto con cui ril’intervento della Commissione e del Consiglio per l’attivazione dell’articolo 7 dei trattati europei – quello che prevede la possibilità didiall’Unione europea. Ma c’è di più: per i deputati qualsiasi ulteriore ritardo nell’applicazione dell’articolo 7 equivarrebbe a «una violazione del principio dello Stato di diritto da parte del Consiglio stesso». Mai prima d’ora un’istituzione europea era arrivata definire «non democratico» un Paese membro. Nella nota diffusa dai deputati, il Paese governato dal leader sovranista e ...

Pochi sorrisi, per lo più di circostanza, un po' di amarcord specialmente tra i deputati che sanno già di non tornare inesclusi dalle liste o candidati in seggi perdenti. C'è chi ...... parlando del voto di ieri aleuropeo . Lega e Fdi si sono espressi contro il rapporto in cui l'Ungheria viene definita "autocrazia elettorale". "L'ho trovata una cosa gravissima ,, ...