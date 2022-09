Per Maurizio Sarri c’è “un germe nello spogliatoio”: la sua spiegazione dopo il 5-1 subito dalla Lazio in Europa League (Di venerdì 16 settembre 2022) Gian Piero Ventura era ossessionato dalla presunta presenza di una spia all’interno della Nazionale italiana. Per Maurizio Sarri invece l’umiliante sconfitta subita dalla Lazio in Europa League sarebbe da ricondurre alla presenza di “un germe nello spogliatoio”. Queste sono le parole utilizzate dal tecnico biancoceleste dopo il 5-1 contro i modesti danesi del Midtjylland. Sarri ha subito parlato di sottovalutazione da parte dei calciatori scesi in campo: “La responsabilità è mia, poi con i giocatori me la vedo io. Da loro vorrò una spiegazione perché siamo arrivati qui con un livello di presunzione immenso. Giocavamo da fermi, a basso ritmo, come se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Gian Piero Ventura era ossessionatopresunta presenza di una spia all’interno della Nazionale italiana. Perinvece l’umiliante sconfitta subitainsarebbe da ricondurre alla presenza di “un”. Queste sono le parole utilizzate dal tecnico biancocelesteil 5-1 contro i modesti danesi del Midtjylland.haparlato di sottovalutazione da parte dei calciatori scesi in campo: “La responsabilità è mia, poi con i giocatori me la vedo io. Da loro vorrò unaperché siamo arrivati qui con un livello di presunzione immenso. Giocavamo da fermi, a basso ritmo, come se ...

