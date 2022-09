Per la giornata mondiale sull’Alzheimer in proiezione nei cinema italiani “Sanremo”, il film sloveno candidato agli Oscar 2022 (Di venerdì 16 settembre 2022) In occasione del mese e della giornata mondiale dell’Alzheimer, il 21 settembre, il film Sanremo di Miroslav Mandi?, che tratta delicatamente questo tema in una storia dai forti sentimenti, sarà in programmazione in alcune sale italiane: – cinema DON BOSCO, San Donà di Piave, dal 19 al 22 settembre. Eventi in collaborazione con l’Associazione Alzheimer di San Donà di Piave; – cinema AI BERSagliERI, Spinea (Venezia), 21 settembre. Evento in collaborazione con l’Associazione Alzheimer Venezia; – TEATRO BENOIS DE CECCO, Codroipo (Udine), 24 settembre. Evento in collaborazione con l’Associazione Alzheimer Codroipo – Sostegno alle Famiglie; – cinema SANT’ANGELO, Perugia. 21 settembre; – cinema ARISTON, Trieste. 21 settembre e dal 22 ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 settembre 2022) In occasione del mese e delladell’Alzheimer, il 21 settembre, ildi Miroslav Mandi?, che tratta delicatamente questo tema in una storia dai forti sentimenti, sarà in programmazione in alcune sale italiane: –DON BOSCO, San Donà di Piave, dal 19 al 22 settembre. Eventi in collaborazione con l’Associazione Alzheimer di San Donà di Piave; –AI BERSERI, Spinea (Venezia), 21 settembre. Evento in collaborazione con l’Associazione Alzheimer Venezia; – TEATRO BENOIS DE CECCO, Codroipo (Udine), 24 settembre. Evento in collaborazione con l’Associazione Alzheimer Codroipo – Sostegno alle Famiglie; –SANT’ANGELO, Perugia. 21 settembre; –ARISTON, Trieste. 21 settembre e dal 22 ...

