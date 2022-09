Pensioni. ‘Quota41’ è una bufala: a beneficiarne sarebbe solo chi ha iniziato a lavorare a 18 anni! (Di venerdì 16 settembre 2022) I lavoratori dipendenti italiani, i meno pagati nell’Unione Europea, non ci stanno ad essere anche gli ultimi ad andare in pensione! Infatti se non si pone mano alla scellerata Riforma Forenro, gli italiani potranno andare in pensione a 70 anni!!! Ed ecco allora la proprosta della Lega: “Quota 41”. “Quota 41” significa ridurre il requisito Leggi su freeskipper (Di venerdì 16 settembre 2022) I lavoratori dipendenti italiani, i meno pagati nell’Unione Europea, non ci stanno ad essere anche gli ultimi ad andare in pensione! Infatti se non si pone mano alla scellerata Riforma Forenro, gli italiani potranno andare in pensione a 70!! Ed ecco allora la proprosta della Lega: “Quota 41”. “Quota 41” significa ridurre il requisito

Gabriel733482 : RT @LoredanaMaggi_: Non vedo differenze tra: Il RdC di Conte, le 900k assunzioni nella PA di Letta, le pensioni a 1000€ di Berlusconi, Quot… - PerugiaToday : RT @Today_it: #Pensioni: cosa cambia in concreto e chi lascia il lavoro con #Quota41 'per tutti' - freeskipperIT : #Pensioni. #Quota41 è una bufala: a beneficiarne sarebbe solo chi ha iniziato a lavorare a 18 anni!… - Today_it : #Pensioni: cosa cambia in concreto e chi lascia il lavoro con #Quota41 'per tutti' - gazzettanapoli : “Come sindacato UGL ci opponiamo fortemente al ritorno alla Legge Fornero, una misura che ha danneggiato i lavorato… -

Salvini punta su cattolici e pensioni per non finire oscurato da Meloni Il suo motto elettorale è "Credo" e propone Quota41, ma la misura costa 65 miliardi e non è esplicitata nel programma dell'alleanza, tanto che FdI ha fatto capire di non considerarla una priorità. ... Salvini contro Letta: "Mentre noi parliamo di tasse, lui...", chi candida il Pd Noi rispondiamo con Flat Tax e Quota41'. Temi sui quali Matteo Salvini ha battuto anche nel corso ... 'Detassare gli straordinari, togliere il reddito di cittadinanza, flat tax e riforma delle pensioni,... Il suo motto elettorale è "Credo" e propone, ma la misura costa 65 miliardi e non è esplicitata nel programma dell'alleanza, tanto che FdI ha fatto capire di non considerarla una priorità. ...Noi rispondiamo con Flat Tax e'. Temi sui quali Matteo Salvini ha battuto anche nel corso ... 'Detassare gli straordinari, togliere il reddito di cittadinanza, flat tax e riforma delle,...