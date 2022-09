Pellegrini: “Chiunque vinca elezioni tenga in considerazione lo sport” (Di venerdì 16 settembre 2022) “Chiunque vinca le elezioni, vi prego tenete in considerazione lo sport. Soprattutto in questi ultimi anni abbiamo visto quanto possa essere trascinante per il Paese e quale esempio positivo possa dare alle nuove generazioni”. È questo l’appello che Federica Pellegrini rivolge alla classe politica in un intervento a margine della cerimonia di consegna del Collare d’Oro al presidente del Cio Thomas Bach, a Roma. sportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 16 settembre 2022) “le, vi prego tenete inlo. Soprattutto in questi ultimi anni abbiamo visto quanto possa essere trascinante per il Paese e quale esempio positivo possa dare alle nuove generazioni”. È questo l’appello che Federicarivolge alla classe politica in un intervento a margine della cerimonia di consegna del Collare d’Oro al presidente del Cio Thomas Bach, a Roma.Face.

