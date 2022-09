Partnership e innovazione, la Francia guarda all’Aukus. E l’Italia? (Di venerdì 16 settembre 2022) Quella che era nata come una operazione commerciale, di procurement militare, per rifornire l’Australia di nuovi sottomarini in grado di contrastare la minaccia cinese, si sta trasformando in una straordinaria piattaforma in grado di costruire Partnership industriali di lungo periodo. Il patto tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti, conosciuto con l’acronimo Aukus, si è infatti sviluppato negli ultimi mesi, portando a compimento una moltitudine di accordi e decisioni diplomatiche e militari, oltre a collaborazioni sul piano delle innovazioni tecnologiche. Cooperazione tecnologica e militare Ad aprile, i tre Paesi hanno annunciato che la loro collaborazione si sarebbe estesa al campo dell’ipersonica, della cibernetica, della quantistica e dei droni subacquei, con esperimenti che inizieranno nel 2023. Militari britannici e statunitensi aumenteranno la loro presenza ... Leggi su formiche (Di venerdì 16 settembre 2022) Quella che era nata come una operazione commerciale, di procurement militare, per rifornire l’Australia di nuovi sottomarini in grado di contrastare la minaccia cinese, si sta trasformando in una straordinaria piattaforma in grado di costruireindustriali di lungo periodo. Il patto tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti, conosciuto con l’acronimo Aukus, si è infatti sviluppato negli ultimi mesi, portando a compimento una moltitudine di accordi e decisioni diplomatiche e militari, oltre a collaborazioni sul piano delle innovazioni tecnologiche. Cooperazione tecnologica e militare Ad aprile, i tre Paesi hanno annunciato che la loro collaborazione si sarebbe estesa al campo dell’ipersonica, della cibernetica, della quantistica e dei droni subacquei, con esperimenti che inizieranno nel 2023. Militari britannici e statunitensi aumenteranno la loro presenza ...

ValComm : RT @franciungaro: GammaDonna - @GammaDonna_ - ?????????????? ?????? ????????????????????: felici di questa #partnership che nasce con l'intento di sostenere lo… - Sms_Ita : Il massimo campionato calcistico tedesco, @Bundesliga_DE, ha ufficializzato una partnership con la @NFL. La collab… - startzai : RT @datamagazine_it: Aperte le candidature per la Startup Competition di @womenximpact in partnership con Eni #imprenditoriafemminile #inn… - smart_creed : RT @datamagazine_it: Aperte le candidature per la Startup Competition di @womenximpact in partnership con Eni #imprenditoriafemminile #inn… - Silvia_Parma : RT @ABBItalia: ?? #ABB e @TEDxBergamo hanno in comune #innovazione e #attenzione e #cura per il #territorio e le #comunità nelle quali operi… -