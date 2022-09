Marilenapas : RT @ilpost: Papa Francesco ha detto che armare l’Ucraina può essere «moralmente» accettato - guerraucrainait : Papa: 'Armare l'Ucraina? Decisione politica che puo' essere moralmente accettata' - Mondo - Agenzia ANSA Data: 16… - PerlediMitirda : RT @ilpost: Papa Francesco ha detto che armare l’Ucraina può essere «moralmente» accettato - BonacchiAndrea : @MisssFreedom @marcocappato Però 'Papa Francesco ha detto che armare l’Ucraina sarebbe «moralmente» accettabile' (C… - NICOLACATAR : RT @ilpost: Papa Francesco ha detto che armare l’Ucraina può essere «moralmente» accettato -

l'Ucraina puo' essere accettabile "se le condizioni della moralita' sono soddisfatte. Difendersi e' lecito, e' una espressione d'amore verso la patria" Cosi'Francesco durante il volo di ...Rispondendo al giornalista tedesco Rüdiger Kronthaler, che gli aveva chiesto se secondo lui in questo momento fosse opportuno dare le armi all'Ucraina,Francesco ha poi detto : Secondo il, ... Papa Francesco ha detto che armare l’Ucraina può essere «moralmente» accettato Armare l'Ucraina puo' essere accettabile 'se le condizioni della moralita' sono soddisfatte. Difendersi e' lecito, e' una espressione d'amore ...Durante il volo di rientro dalla sua visita in Kazakistan, dove ha partecipato a una importante conferenza interreligiosa, giovedì Papa Francesco ha parlato con i giornalisti della guerra in Ucraina, ...