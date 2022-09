Paola Turci, la foto in ospedale su Instagram: “Non è il bracciale più bello ma…” (Di venerdì 16 settembre 2022) Le sfortunate vicende di Paola Turci avevano fatto il giro del web qualche settimana fa. La cantante, infatti, aveva subito una caduta che le aveva poi procurato dei problemi di salute. Per un po’, infatti, è stata costretta al ricovero in ospedale per monitorare un trauma cranico. Adesso è tornata a pubblicare foto dall’ospedale. Parlando … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 16 settembre 2022) Le sfortunate vicende diavevano fatto il giro del web qualche settimana fa. La cantante, infatti, aveva subito una caduta che le aveva poi procurato dei problemi di salute. Per un po’, infatti, è stata costretta al ricovero inper monitorare un trauma cranico. Adesso è tornata a pubblicaredall’. Parlando … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

radiocalabriafm : PAOLA TURCI - MI BASTA E AVANZA IL PARADISO - snapoutmickey : Ogni tanto mi ricordo che ho conosciuto tipo la nipote di Paola Turci ad un concerto e rimango un attimo spiazzata… - franc3sca_p4pa : RT @Sophia__227: comunque per me la versione più bella di “bella ciao” resta questa di paola turci - Alexbelf1 : @satyricus2 Quella prima di lei per lo schifo è scappata ed ha cambiato orientamento sessuale ???? e si è sposata con Paola Turci .... - Sophia__227 : comunque per me la versione più bella di “bella ciao” resta questa di paola turci -