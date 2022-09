Panini Comics celebra Spider Man che compie 60 anni! (Di venerdì 16 settembre 2022) Panini Comics annuncia il rilancio della serie Amazing Spider-Man a cura di John Romita Jr. e l’esclusivo sticker album Spider-Man 60th Anniversary. Spider-Man, l’amatissimo personaggio Marvel nato dal genio di Stan Lee e Steve Ditko, festeggia il 60° anniversario e viene celebrato in grande stile con tre novità a lui dedicate. Panini Comics propone infatti ai lettori Spider-Man: 60 stupefacenti anni, un volume imperdibile dedicato Leggi su 2anews (Di venerdì 16 settembre 2022)annuncia il rilancio della serie Amazing-Man a cura di John Romita Jr. e l’esclusivo sticker album-Man 60th Anniversary.-Man, l’amatissimo personaggio Marvel nato dal genio di Stan Lee e Steve Ditko, festeggia il 60° anniversario e vieneto in grande stile con tre novità a lui dedicate.propone infatti ai lettori-Man: 60 stupefacenti anni, un volume imperdibile dedicato

Batman Day 2022: cinque volumi per conoscerlo meglio Per questa occasione Panini Comics propone ben cinque volumi in uscita giovedì 15 settembre, che incontreranno i gusti di tutti i lettori, dai fan più storici a chi invece è deciso ad approcciarsi a ... Batman Day, il 17 settembre l'omaggio al personaggio DC I festeggiamenti per il Batman Day proseguono anche sui fumetti, con la pubblicazione di alcuni titoli Panini Comics pensati appositamente per l'occasione. Batman 55 , l'albo quindicinale da edicola ... I nuovi fumetti Panini Comics per novembre 2022 I nuovi fumetti della linea Panini Comics che saranno pubblicati in Italia a novembre 2022, con alcune anticipazioni per i mesi seguenti. Batman Day 2022: cinque volumi per conoscerlo meglio Le migliori nuove storie targate Panini Comics per celebrare la giornata mondiale dedicata al Cavaliere Oscuro, sabato 17 settembre