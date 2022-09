Panico sull’aereo per New York: si rompe un finestrino durante il volo (Di venerdì 16 settembre 2022) Attimi di puro terrore su un volo diretto a New York quando improvvisamente un finestrino è andato in frantumi. Il tutto è stato filmato da uno dei passeggeri che ha poi postato il video su Tik Tok. Inutile dire che il filmato in brevissimo tempo è diventato virale. Le immagini mostrano i momenti di Panico vissuti a bordo e l’intervento del personale. “Emergency, emergency“, si sente gridare. La paura prende posto nel velivolo man mano che tutti si rendono conto della situazione. L’allarme è poi rientrato: da quanto si apprende, ad ogni modo, a rompersi non è stato il finestrino nel suo insieme ma, spiega la compagnia, lo strato elettrofotocromatico che serve per far scurire il vetro. Clicca qui per vedere il video completo L’ape “sbatte” contro l’aereo Trapani-Roma e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 settembre 2022) Attimi di puro terrore su undiretto a Newquando improvvisamente unè andato in frantumi. Il tutto è stato filmato da uno dei passeggeri che ha poi postato il video su Tik Tok. Inutile dire che il filmato in brevissimo tempo è diventato virale. Le immagini mostrano i momenti divissuti a bordo e l’intervento del personale. “Emergency, emergency“, si sente gridare. La paura prende posto nel veliman mano che tutti si rendono conto della situazione. L’allarme è poi rientrato: da quanto si apprende, ad ogni modo, arsi non è stato ilnel suo insieme ma, spiega la compagnia, lo strato elettrofotocromatico che serve per far scurire il vetro. Clicca qui per vedere il video completo L’ape “sbatte” contro l’aereo Trapani-Roma e ...

