officialmaz : Le mie pagelle alle italiane dopo il primo turno di Coppe Europee, basandomi su valore dell'avversario, fattore cam… - CorSport : Pagelle #Roma: #Zaniolo riparte, #Camara è utile. #Dybala il migliore ?? - sportli26181512 : #Pagelle #Roma: Zaniolo riparte, Camara è utile. Dybala il migliore: La Joya è uno spettacolo vivente, una benedizi… - siamo_la_Roma : ?? Primi 3 punti in Europa per la #Roma di #Moutinho ?? #Dybala la sblocca, poi #Pellegrini e #Belotti ?? Le pagelle… - AurysKitchen : RT @ilmessaggeroit: Roma-Helsinki, le pagelle. Zaniolo è un treno e Matic alza la diga -

Mourinho (all.) 6 Tra la squadra lenta e compassata del primo tempo e quella quasi travolgente del secondo tempo c'è una sola differenza: Dybala. È un vantaggio ma anche un limite. Laè già dipendente dal suo asso. ...batte Helsinki 3 - 0 in Europa League . Prima vittoria per la squadra di Mourinho nel girone. Ecco le. RUI PATRICIO 6 Graziato dal palo sul colpo di testa di Hoskonen. MANCINI6 Serata ...Belotti, Zaniolo e Dybala i migliori in campo. Prestazione positiva anche di Vina, come terzo centrale di difesa La Roma vince 3-0 contro l’HJK Helsinki all’Olimpico e trova i primi tre punti nel giro ...La Joya è uno spettacolo vivente, una benedizione per i giallorossi. Gran serata anche per Belotti che ha trovato il suo primo gol ...