Paddington | la storia dell’orso più amato dai bambini inglesi che prese un Tè con la Regina Elisabetta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 settembre 2022) L’Orsoè un personaggio letterario nato dalla penna di Michael Bond. Nel nuovo appuntamento della rubrica Letteratura per l’Infanzia, l’orsetto apparso per la prima volta il 13 Ottobre 1958 diventato un’icona della letteratura per i. Orso, la dolcissima origine del personaggio piùdaiCredits: IoDonnaL’Orsoè un personaggio immaginario molto noto nella letteratura inglese per. Creato da Michael Bond, la sua prima apparizione risale al 13 Ottobre 1958 attraverso le illustrazioni di Peggy Fortnum. La genesi del personaggiosi ispira a eventi realmente accaduti ed è davvero dolcissima; il creatore ...