Overwatch 2 | Battle Pass | Nuovo Eroe e molto altro

(Di venerdì 16 settembre 2022) A partire dal 4 Ottobre sarà disponibile2, in occasione del Tokyo Game Show 2022, Blizzard ha condiviso interessanti dettagli che vi riportiamo a seguire, anticipandovi che il gioco sarà distribuito come free to play e in concomitanza con il rilascio chiuderà i server del precedente capitolo.di supporto – Kiriko Partiamo dall’annuncio delKiriko, il quale supporta la sua squadra con attenzione, una precisione letale e una mobilità fluida. Kiriko sarà immediatamente disponibile per i possessori di1 tramite il Founders Pack e debutterà nelgratuito e premium per i nuovi giocatori. La prossima settimana verranno svelati ulteriori dettagli sul suo background, ma fino a quel momento potrete ...

