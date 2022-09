Omicidio in azienda, il presunto autore al Gip: “Gozzini mi ha rubato 400mila euro” (Di venerdì 16 settembre 2022) Ci sarebbe un debito di 400mila euro dietro all’Omicidio di Fausto Gozzini. L’ha spiegato venerdì mattina Domenico Gottardelli di fronte al gip Elisa Mombelli. Il 78enne di Covo è il presunto autore dell’Omicidio del 61enne Fausto Gozzini di Romano, il titolare della ditta Classe A Energy di via Camisano a Casale Cremasco ucciso mercoledì mattina nella sua azienda con un colpo di fucile da caccia calibro 12. I 400.000 euro in contanti sarebbero frutto di operazioni di compravendite immobiliari. Soldi che Gottardelli aveva deciso di custodire in casa e che a suo dire l’amico, che frequentava l’abitazione anche in sua assenza, qualche anno fa gli avrebbe sottratto. Il 78enne mercoledì mattina avrebbe deciso di farla ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 16 settembre 2022) Ci sarebbe un debito didietro all’di Fausto. L’ha spiegato venerdì mattina Domenico Gottardelli di fronte al gip Elisa Mombelli. Il 78enne di Covo è ildell’del 61enne Faustodi Romano, il titolare della ditta Classe A Energy di via Camisano a Casale Cremasco ucciso mercoledì mattina nella suacon un colpo di fucile da caccia calibro 12. I 400.000in contanti sarebbero frutto di operazioni di compravendite immobiliari. Soldi che Gottardelli aveva deciso di custodire in casa e che a suo dire l’amico, che frequentava l’abitazione anche in sua assenza, qualche anno fa gli avrebbe sottratto. Il 78enne mercoledì mattina avrebbe deciso di farla ...

Bergamonews : Omicidio in azienda, il presunto autore al Gip: 'Gozzini mi ha rubato 400mila euro' - BergamoNews - angiuoniluigi : RT @fanpage: Un uomo di 61 anni è morto colpito da alcuni proiettili di pistola in azienda. La vittima è il titolare dell’azienda, sarebbe… - NotizieNews2 : Omicidio in una azienda di Casale Cremasco: ucciso a fucilate il titolare, fermato un uomo - fanpage : Un uomo di 61 anni è morto colpito da alcuni proiettili di pistola in azienda. La vittima è il titolare dell’aziend… - Giorno_Cremona : Casale Cremasco, spara e uccide in azienda Fausto Gozzini. Il movente di Gottardelli -