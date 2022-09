Offerta della Juve per Mertens? L’agente rivela: “La richiesta fatta al Napoli in confronto era bassissima” (Di venerdì 16 settembre 2022) L’addio di Dries Mertens al Napoli è stato uno dei più sofferti per i tifosi azzurri, considerando il forte legame che si era creato tra il belga e la città partenopea. Ad oggi l’ex numero 14 del Napoli è un giocatore del Galatasaray, ma non perde occasione per tornare nel capoluogo campano e allo Stadio Diego Armando Maradona, come successo per Napoli-Liverpool. FOTO: Getty Images, Mertens al Napoli Durante una puntata del podcast MidMid è intervenuto Stijn Francis, ex calciatore belga e agente di calcio vicino a Dries Mertens, che ha svelato alcuni retroscena legati al suo trasferimento. Di seguito quanto detto nel corso della puntata: “Ci siamo accorti troppo tardi che la storia con il Napoli stava finendo. C’era una ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 16 settembre 2022) L’addio di Driesalè stato uno dei più sofferti per i tifosi azzurri, considerando il forte legame che si era creato tra il belga e la città partenopea. Ad oggi l’ex numero 14 delè un giocatore del Galatasaray, ma non perde occasione per tornare nel capoluogo campano e allo Stadio Diego Armando Maradona, come successo per-Liverpool. FOTO: Getty Images,alDurante una puntata del podcast MidMid è intervenuto Stijn Francis, ex calciatore belga e agente di calcio vicino a Dries, che ha svelato alcuni retroscena legati al suo trasferimento. Di seguito quanto detto nel corsopuntata: “Ci siamo accorti troppo tardi che la storia con ilstava finendo. C’era una ...

ah_ecco : Ho ridotto, prima che strabordasse, il livello dell'acqua in una vaschetta di raccolta della macchina per il caffé… - TerreLogiche : Prosegue l'offerta didattica della #FormazioneTerreLogiche. Qui ?? - qu1dproqu0 : @Michele_Arnese Rovescio della medaglia? Basta trattare un inflazione da offerta come se fosse un inflazione da domanda. - qnazionale : #GuerraUcraina: ai detenuti russi è stata offerta la commutazione della pena e incentivi in denaro, nonostante non… - ruggerospe : La domanda e l'offerta di immobili per il quartiere di #Albaro a #genova Dati da tenere in considerazione quando s… -