Nuovo stadio, obiettivo 2024 per l'inizio dei lavori

Inter e Milan provano ad accelerare per il Nuovo stadio Torna a riempire le pagine dei giornali il progetto di Inter e Milan per il Nuovo stadio. Dopo la notizia secondo cui i club vorrebbero completamente abbattere l'attuale San Siro, la Gazzetta dello Sport di oggi, prova a tracciare una road-map di quelli che dovrebbero essere i tempi per i lavori per il Nuovo impianto con l'obiettivo di iniziare i lavori nel 2024. "Entro ottobre-novembre ci potrebbe quindi essere il Nuovo, fondamentale ok allo stadio, necessario per poi lavorare alla stesura del progetto esecutivo. Parlando di date, l'obiettivo dei club è ottenere tutte le autorizzazioni entro il 2023 e aprire il cantiere a ...

