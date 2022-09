Nuovi lavori all’ex I.T.C. Pavese di Caserta ed al Liceo “Cortese” di Maddaloni (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiMaddaloni (Ce) – La Provincia di Caserta prosegue il programma di riqualificazione ed ammodernamento degli edifici, sedi di istituti scolastici superiori di Terra di Lavoro, al fine di assicurare le migliori condizioni possibili per la comunità scolastica, compatibilmente con le risorse concretamente disponibili. Entro pochi giorni, avranno inizio i lavori di completamento del 2° piano dell’ex I.T.C. “Pavese” di Caserta, per un importo di lavori, pari ad euro 692.716,07. A tale risultato si è pervenuti all’esito di un articolato percorso procedurale, riassumibile nei seguenti step: approvazione del progetto esecutivo dei lavori, con provvedimento monocratico presidenziale, ex lege 56/2014, n.172/2021 e con determinazione dirigenziale n. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Ce) – La Provincia diprosegue il programma di riqualificazione ed ammodernamento degli edifici, sedi di istituti scolastici superiori di Terra di Lavoro, al fine di assicurare le migliori condizioni possibili per la comunità scolastica, compatibilmente con le risorse concretamente disponibili. Entro pochi giorni, avranno inizio idi completamento del 2° piano dell’ex I.T.C. “” di, per un importo di, pari ad euro 692.716,07. A tale risultato si è pervenuti all’esito di un articolato percorso procedurale, riassumibile nei seguenti step: approvazione del progetto esecutivo dei, con provvedimento monocratico presidenziale, ex lege 56/2014, n.172/2021 e con determinazione dirigenziale n. ...

