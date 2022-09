Nuova truffa in Italia, di mezzo i lecca lecca: ecco come funziona (Di venerdì 16 settembre 2022) Purtroppo le truffe ai danni degli Italiani si moltiplicano. In origine venivano impiegati dei sassolini, lanciati da un’auto in corsa contro altre macchine per fingere un urto e farsi dare dei soldi “senza mettere in mezzo l’assicurazione”. Oggi i malfattori sono diventati più creativi: dalla tradizionale “beffa dello specchietto” si è arrivati alla “truffa del lecca lecca”. Vediamo insieme di cosa si tratta. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Forno elettrico, come risparmiare sulla bolletta: attenzione a questo tasto Un banale lecca lecca in mano a dei truffatori diventa “arma” per spillare soldi agli automobilisti. Il fattaccio si è ... Leggi su tvzap (Di venerdì 16 settembre 2022) Purtroppo le truffe ai danni deglini si moltiplicano. In origine venivano impiegati dei sassolini, lanciati da un’auto in corsa contro altre macchine per fingere un urto e farsi dare dei soldi “senza mettere inl’assicurazione”. Oggi i malfattori sono diventati più creativi: dalla tradizionale “beffa dello specchietto” si è arrivati alla “del”. Vediamo insieme di cosa si tratta. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Forno elettrico,risparmiare sulla bolletta: attenzione a questo tasto Un banalein mano a deitori diventa “arma” per spillare soldi agli automobilisti. Il fattaccio si è ...

