Novartis | nuova sede a Milano

(Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – E’ stato inaugurato oggi ail nuovo headquarter della svizzerain Italia. La scelta del capoluogo lombardo, in zona Porta Garibaldi, facilita la vicinanza con le istituzioni e l’ecosistema dell’innovazione e della ricerca, con l’obiettivo ‘reimmaginare’ la medicina del futuro, si legge in una nota diffusa dalla società farmaceutica. “Questo trasferimento rappresenta per noi una scelta orientata al futuro. Siamo convinti che si tratti di un nuovo importante capitolo per la nostra storia, che consentirà di interagire al meglio con le istituzioni e la comunità medico-scientifica, contribuendo attivamente alle grandi sfide della sanità per creare un nuovo paradigma a beneficio della collettività e dei pazienti”, dichiara Valentino Confalone, Country President e amministratore delegato di...

Riconosciuta come una delle maggiori aziende del settore farmaceutico in Italia, Novartis ha una nuova sede nel nostro Paese, a Porta Garibaldi nel centro di Milano. 'Questo trasferimento rappresenta per noi una scelta orientata al futuro', dice Valentino Confalone, Country President e amministratore delegato di Novartis.