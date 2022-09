"Non pensateci neanche". Sallusti, il messaggio di Draghi: come azzera la sinistra (Di venerdì 16 settembre 2022) La conferenza di Mario Draghi è stato il principale tema di discussione della puntata di venerdì 16 settembre di Otto e Mezzo, la trasmissione condotta da Lilli Gruber su La7. Alessandro Sallusti ha sottolineato un passaggio importante delle dichiarazioni del premier: “Ci sono stati tanti riferimenti a Conte e Salvini, mentre nessuno a Meloni e a Berlusconi”. “Ce n'è però uno molto importante - ha proseguito il direttore di Libero - lui ha preso le distanze da Renzi e Calenda che millantano di agire in suo nome e di voler insediare un nuovo governo Draghi. Gli ha detto: ‘Signori, non pensateci neanche'. Questo mi sembra un dato importante”. Anche Marco Travaglio ha detto la sua a riguardo: “L'agenda Draghi è il santo gral che gli archeologi stanno cercando. È venuto meno anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) La conferenza di Marioè stato il principale tema di discussione della puntata di venerdì 16 settembre di Otto e Mezzo, la trasmissione condotta da Lilli Gruber su La7. Alessandroha sottolineato un passaggio importante delle dichiarazioni del premier: “Ci sono stati tanti riferimenti a Conte e Salvini, mentre nessuno a Meloni e a Berlusconi”. “Ce n'è però uno molto importante - ha proseguito il direttore di Libero - lui ha preso le distanze da Renzi e Calenda che millantano di agire in suo nome e di voler insediare un nuovo governo. Gli ha detto: ‘Signori, non'. Questo mi sembra un dato importante”. Anche Marco Travaglio ha detto la sua a riguardo: “L'agendaè il santo gral che gli archeologi stanno cercando. È venuto meno anche ...

