“Non mi riconosco”. Il dramma dell’attrice e figlia vip: la foto durante la chemioterapia (Di venerdì 16 settembre 2022) Rosanna Banfi e il ricordo del tumore. Così la figlia del celebre Lino ha ricordato la terribile lotta contro il tumore, fortunatamente sconfitto dieci anni fa. In un post pubblicato su Facebook, la concorrente della prossima edizione di Ballando con le stelle ha pubblicato anche una foto scattata in quel periodo. “Fb mi ha ricordato questa foto. Non mi riconosco in nulla, le mani non sono le mie, le braccia il viso… ecco riconosco gli orecchini. – scrive Rossana Banfi – È stata una estate difficilissima ma, eccomi qua sono passati 13 anni. La vita ti chiude porte in faccia ma a volte lascia uno spiraglio. Io ho avuto la fortuna di passarci in quello spiraglio e rivedere il sole”. Rosanna Banfi e il ricordo del tumore: “Non mi riconosco” Rosanna Banfi festeggia i dieci ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 settembre 2022) Rosanna Banfi e il ricordo del tumore. Così ladel celebre Lino ha ricordato la terribile lotta contro il tumore, fortunatamente sconfitto dieci anni fa. In un post pubblicato su Facebook, la concorrente della prossima edizione di Ballando con le stelle ha pubblicato anche unascattata in quel periodo. “Fb mi ha ricordato questa. Non miin nulla, le mani non sono le mie, le braccia il viso… eccogli orecchini. – scrive Rossana Banfi – È stata una estate difficilissima ma, eccomi qua sono passati 13 anni. La vita ti chiude porte in faccia ma a volte lascia uno spiraglio. Io ho avuto la fortuna di passarci in quello spiraglio e rivedere il sole”. Rosanna Banfi e il ricordo del tumore: “Non mi” Rosanna Banfi festeggia i dieci ...

