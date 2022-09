Nintendo Switch Online: in arrivo Harvest Moon 64 (ma solo in Giappone) (Di venerdì 16 settembre 2022) Nel recente Direct si è parlato anche dei nuovi vecchi giochi in arrivo per il servizio di Nintendo Switch Online, ma sembra che il Giappone avrà un titolo in più rispetto all’Occidente Durante il recente Direct della Grande N, di cui vi abbiamo già parlato più approfonditamente qui, sono usciti degli annunci bomba. In primis il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ovvero Tears to the Kingdom, Pikmin 4 ed anche i nuovi giochi per il servizio di Nintendo Switch Online. Sembra però che la chicca di retrogaming, ovvero Harvest Moon 64, uscirà solo per il Giappone, ma andiamo avanti con ordine. Nintendo Switch Online: il ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 16 settembre 2022) Nel recente Direct si è parlato anche dei nuovi vecchi giochi inper il servizio di, ma sembra che ilavrà un titolo in più rispetto all’Occidente Durante il recente Direct della Grande N, di cui vi abbiamo già parlato più approfonditamente qui, sono usciti degli annunci bomba. In primis il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ovvero Tears to the Kingdom, Pikmin 4 ed anche i nuovi giochi per il servizio di. Sembra però che la chicca di retrogaming, ovvero64, usciràper il, ma andiamo avanti con ordine.: il ...

