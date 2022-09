Niente Italia nel report Usa (per ora?). Gabrielli al Copasir (Di venerdì 16 settembre 2022) Sulla base di due rapporti di Dis e Aise sulle informazioni contenute nel rapporto americano sui finanziamenti russi a partiti di vari Paesi, l’Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica Italiano Franco Gabrielli ha riferito al Copasir che non ci sarebbero riferimenti a partiti Italiani. L’AUDIZIONE Prima dell’audizione, durata circa un’ora e mezza, il sottosegretario aveva dichiarato ad Agora su Rai Tre: “È istituzionalmente sgarbato che io vada a essere audito su questo argomento e vi dica chi è l’assassino”. Quindi c’è un assassino? Gabrielli: “No, non ce ne sono”. Nel corso dell’audizione “sono stati forniti elementi, riguardanti le recenti dichiarazioni rese dall’amministrazione Usa in ordine alle attività di ingerenza russa nei processi democratici di ... Leggi su formiche (Di venerdì 16 settembre 2022) Sulla base di due rapporti di Dis e Aise sulle informazioni contenute nel rapporto americano sui finanziamenti russi a partiti di vari Paesi, l’Autorità delegata alla sicurezza della Repubblicano Francoha riferito alche non ci sarebbero riferimenti a partitini. L’AUDIZIONE Prima dell’audizione, durata circa un’e mezza, il sottosegretario aveva dichiarato ad Agsu Rai Tre: “È istituzionalmente sgarbato che io vada a essere audito su questo argomento e vi dica chi è l’assassino”. Quindi c’è un assassino?: “No, non ce ne sono”. Nel corso dell’audizione “sono stati forniti elementi, riguardanti le recenti dichiarazioni rese dall’amministrazione Usa in ordine alle attività di ingerenza russa nei processi democratici di ...

AlexBazzaro : Blinken: “l’Italia non fa parte del rapporto, non è coinvolta in questo allarme lanciato dagli americani” Capito?… - LaVeritaWeb : Berlino si oppone al contenimento dei prezzi di mercato dato che usufruisce di uno sconto. E nasconde all’Unione i… - Eurosport_IT : E niente, erano 45 anni che l'Italia non aveva quattro giocatori con almeno 16 punti a referto nella stessa partita… - BriffaGiovanni : @PaolaLipera @glarocca847 se fosse governata come si deve, l'Italia nn avrebbe bisogno di nessuno, avremmo lavoro p… - EccoLaPenni : RT @AlexBazzaro: Blinken: “l’Italia non fa parte del rapporto, non è coinvolta in questo allarme lanciato dagli americani” Capito? Niente,… -