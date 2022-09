New York Fashion Week Primavera Estate 2023: le tendenze gioiello (Di venerdì 16 settembre 2022) La New York Fashion Week Primavera Estate 2023 si è appena conclusa e noi abbiamo già scandagliato le passerelle alla ricerca delle tendenze gioiello della stagione. Si conferma un trend forte il ritorno a un gusto super girly e bon ton e l’avvento degli hoops, gli orecchini a cerchio, per il periodo estivo. Fanno capolino alle sfilate anche gioielli di tendenza come chain con charms stravaganti ispirati alla cultura hip hop e pezzi a base di perle Hoops Jason Wu Spring Summer 2023 Gli hoops si riconferma un vero must have dell’Estate, fra le tendenze gioiello viste alle sfilate Primavera Estate 2023 di New York è ... Leggi su amica (Di venerdì 16 settembre 2022) La Newsi è appena conclusa e noi abbiamo già scandagliato le passerelle alla ricerca delledella stagione. Si conferma un trend forte il ritorno a un gusto super girly e bon ton e l’avvento degli hoops, gli orecchini a cerchio, per il periodo estivo. Fanno capolino alle sfilate anche gioielli di tendenza come chain con charms stravaganti ispirati alla cultura hip hop e pezzi a base di perle Hoops Jason Wu Spring SummerGli hoops si riconferma un vero must have dell’, fra leviste alle sfilatedi Newè ...

