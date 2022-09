“Nessun rispetto”. Meghan Markle, l’affronto davanti la bara della Regina non sfugge alle telecamere (Di venerdì 16 settembre 2022) Meghan Markle nella bufera, sulla moglie di Harry piovono accuse quando mancano pochi giorni alla celebrazione dei funerali della Regina. Regina alla quale il nipote ha voluto dedicare un pensiero all’amata nonna scomparsa con la quale, negli ultimi anni, le frizioni non sono mancate. “Nel celebrare la vita di mia nonna, Sua Maestà la Regina – e nel piangere la sua perdita – ci ricordiamo quanto fosse una bussola guida per così tanti nel suo impegno nel servizio e nel dovere. Era ammirata e rispettata a livello globale. La sua grazia e dignità incrollabili sono rimaste vere per tutta la vita e ora la sua eredità eterna”. “Facciamo eco alle parole che ha pronunciato dopo la morte del marito, il principe Filippo, parole che possono portare conforto a tutti noi ora: ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 settembre 2022)nella bufera, sulla moglie di Harry piovono accuse quando mancano pochi giorni alla celebrazione dei funeralialla quale il nipote ha voluto dedicare un pensiero all’amata nonna scomparsa con la quale, negli ultimi anni, le frizioni non sono mancate. “Nel celebrare la vita di mia nonna, Sua Maestà la– e nel piangere la sua perdita – ci ricordiamo quanto fosse una bussola guida per così tanti nel suo impegno nel servizio e nel dovere. Era ammirata e rispettata a livello globale. La sua grazia e dignità incrollabili sono rimaste vere per tutta la vita e ora la sua eredità eterna”. “Facciamo ecoparole che ha pronunciato dopo la morte del marito, il principe Filippo, parole che possono portare conforto a tutti noi ora: ...

Claudio81872608 : @ReciLadiva Se posso senza offesa.. Mia nonna che avrebbe più di 110 anni mi diceva sempre.. Le donne sono sedute s… - sntfrc : Io no!!!Aggiungo che la mia non è una presa di posizione perché tutte le scelte scellerate di questi signori non ha… - Giannaway : @AlexBazzaro Lei è un parlamentare italiano: dovrebbe sapere che il Parlamento europeo non si è arrogato nessun dir… - baliedvbai : RT @tvrashmouth: a me non sembra che nessuno questa sera abbia mancato di rispetto a nessun altro. mi sembrava ci fosse un clima piacevole… - soraja____ : RT @tvrashmouth: a me non sembra che nessuno questa sera abbia mancato di rispetto a nessun altro. mi sembrava ci fosse un clima piacevole… -