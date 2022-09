Nel trailer di Station 19 6 il ritorno di Andy Herrera e un’emergenza climatica (Di venerdì 16 settembre 2022) Il trailer di Station 19 6 ricorda al pubblico che la serie drammatica sui pompieri di Seattle sta per tornare in onda, il 6 ottobre su ABC, insieme al dramma medico Grey’s Anatomy, da cui è nato come spin-off. Il trailer di Station 19 6 mostra le prime immagini inedite della nuova stagione. Nei frammenti contenuti nella clip, la squadra è impegnata sul campo per soccorrere una donna coinvolta in un incidente d’auto, ma poco dopo la situazione precipita. L’allerta meteo per un tornado si rivela insufficiente ad evitare le conseguenze del violento evento climatico: quando la furia del vento travolge la città, spazza via l’intero veicolo con la donna a bordo, che sembra completamente sparito. Andy Herrera (Jaina Lee Ortiz) e il capitano Sean Beckett (Josh Randall) affrontano ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 16 settembre 2022) Ildi19 6 ricorda al pubblico che la serie drammatica sui pompieri di Seattle sta per tornare in onda, il 6 ottobre su ABC, insieme al dramma medico Grey’s Anatomy, da cui è nato come spin-off. Ildi19 6 mostra le prime immagini inedite della nuova stagione. Nei frammenti contenuti nella clip, la squadra è impegnata sul campo per soccorrere una donna coinvolta in un incidente d’auto, ma poco dopo la situazione precipita. L’allerta meteo per un tornado si rivela insufficiente ad evitare le conseguenze del violento evento climatico: quando la furia del vento travolge la città, spazza via l’intero veicolo con la donna a bordo, che sembra completamente sparito.(Jaina Lee Ortiz) e il capitano Sean Beckett (Josh Randall) affrontano ...

