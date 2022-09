Nel foggiano le precipitazioni maggiori stamattina: Puglia, allerta fino a stasera. Marche, nove morti per il maltempo Meteo (Di venerdì 16 settembre 2022) Volturino quasi settanta millimetri in tre ore. Volturara Appula oltre sessanta. Altre località nella zona occidentale del foggiano con decine di millimetri del livello di pioggia registrato stamattina. Per la Puglia codice giallo (esclusi Salento e tarantino) in tema di allerta maltempo. allerta fino alle 20, secondo le previsioni della protezione civile regionale. La prefettura di Ancona ha aggiornato il bilancio delle vittime per il nubifragio di ieri sera: nove morti, quattro dispersi. (immagine: fonte protezione civile della Puglia) L'articolo Nel foggiano le precipitazioni maggiori stamattina: Puglia, allerta ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 16 settembre 2022) Volturino quasi settanta millimetri in tre ore. Volturara Appula oltre sessanta. Altre località nella zona occidentale delcon decine di millimetri del livello di pioggia registrato. Per lacodice giallo (esclusi Salento e tarantino) in tema dialle 20, secondo le previsioni della protezione civile regionale. La prefettura di Ancona ha aggiornato il bilancio delle vittime per il nubifragio di ieri sera:, quattro dispersi. (immagine: fonte protezione civile della) L'articolo Nelle...

