Neena Pacholke | suicida per un paio di slip | il caso che sconvolge la tv Usa

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 settembre 2022), nota conduttrice tv di Wausau, nel Wisconsin, si èta dopo aver trovato deglidi un'altra donna in casa sua. Il volto della Abc Waow-9 avrebbe compiuto il gesto estremo per il profondo dolore provato dopo il tradimento e la separazione dal fidanzato, Kyle Haase, avvenuta poche settimane prima delle loro nozze. Riporta il sito Leggo, che la donna, 27 anni, e il fidanzato, di 38, avessero avuto sempre una relazione piuttosto burrascosa. Lei era sempre sembrata molto più innamorato di lui. Ma a far scoppiare la coppia sarebbe stato però il tradimento di lui:infatti avrebbe trovato delle mutandine non sue in casa, scoprendo quindi che lui aveva un'altra donna. I due quindi si sono lasciati e dopo circa un mese la donna si èta. ...