Nazionale, cinque del Napoli tra i convocati: Di Lorenzo, Meret, Politano Raspadori e Zerbin (Di venerdì 16 settembre 2022) Ci sono anche Di Lorenzo, Politano, Zerbin, Raspadori e Meret tra i convocati di Roberto Mancini per le prossime due gare di Nations League della Nazionale: venerdì 23 settembre a San Siro contro l’Inghilterra e lunedì 26 alla Puskas Arena di Budapest per la sfida contro l’Ungheria. Ecco i convocati. PORTIERI: Donnarumma, Meret, Provedel, Vicario DIFENSORI: Acerbi, Bastoni, Bonucci, Di Lorenzo, Dimarco, Emerson, Gatti, Luiz Felipe, Mazzocchi, Toloi CENTROCAMPISTI: Barella, Cristante, Jorginho, Pellegrini, Pobega, Tonali, Verratti ATTACCANTI: Cancellieri, Gnonto, Grifo, Immobile, Politano, Raspadori, Scamacca, Zerbin #Nazionale I 29 #Azzurri ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 settembre 2022) Ci sono anche Ditra idi Roberto Mancini per le prossime due gare di Nations League della: venerdì 23 settembre a San Siro contro l’Inghilterra e lunedì 26 alla Puskas Arena di Budapest per la sfida contro l’Ungheria. Ecco i. PORTIERI: Donnarumma,, Provedel, Vicario DIFENSORI: Acerbi, Bastoni, Bonucci, Di, Dimarco, Emerson, Gatti, Luiz Felipe, Mazzocchi, Toloi CENTROCAMPISTI: Barella, Cristante, Jorginho, Pellegrini, Pobega, Tonali, Verratti ATTACCANTI: Cancellieri, Gnonto, Grifo, Immobile,, Scamacca,I 29 #Azzurri ...

