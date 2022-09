Nations League, Mancini ha scelto: i convocati del ct azzurro (Di venerdì 16 settembre 2022) Obiettivo Final Four. Ultimi impegni nella UEFA Nations League 2022 per la Nazionale, che con l’Inghilterra (Stadio Meazza-Milano, 23 settembre – ore 20.45) e con l’Ungheria (Puskas Arena-Budapest, 26 settembre – ore 20.45) prova a rincorrere il primato del girone 3 della Lega A per conquistare l’accesso alla fase finale, già raggiunta nella passata edizione del torneo. Terzi con 5 punti dopo le prime 4 giornate, gli Azzurri sono preceduti da Ungheria (7) e Germania (6) e dovranno guardarsi dagli inglesi (2), che occupano attualmente l’ultima posizione del girone che condanna alla retrocessione in Lega B. Il Ct Roberto Mancini, che con l’Inghilterra raggiungerà Valcareggi e Vicini per numero di panchine in azzurro (54, Lippi e Prandelli sono a 56), ha convocato 29 calciatori, che si raduneranno domenica 18 settembre ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 16 settembre 2022) Obiettivo Final Four. Ultimi impegni nella UEFA2022 per la Nazionale, che con l’Inghilterra (Stadio Meazza-Milano, 23 settembre – ore 20.45) e con l’Ungheria (Puskas Arena-Budapest, 26 settembre – ore 20.45) prova a rincorrere il primato del girone 3 della Lega A per conquistare l’accesso alla fase finale, già raggiunta nella passata edizione del torneo. Terzi con 5 punti dopo le prime 4 giornate, gli Azzurri sono preceduti da Ungheria (7) e Germania (6) e dovranno guardarsi dagli inglesi (2), che occupano attualmente l’ultima posizione del girone che condanna alla retrocessione in Lega B. Il Ct Roberto, che con l’Inghilterra raggiungerà Valcareggi e Vicini per numero di panchine in(54, Lippi e Prandelli sono a 56), ha convocato 29 calciatori, che si raduneranno domenica 18 settembre ...

