Napoli, Meret: «Estate difficile per me, ma sono rimasto concentrato. Sirigu figura importante» (Di venerdì 16 settembre 2022) Il portiere del Napoli Meret ha parlato dell’Estate difficile trascorsa tra tantissime voci di calciomercato Alex Meret, portiere del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato dell’Estate difficile trascorsa tra tante voci di calciomercato e dell’ottimo inizio di stagione degli azzurri. Estate difficile – «Non sono di molte parole, preferisco i fatti. E’ stata un’Estate difficile per me, ci sono state tantissime voci, ma io ho pensato solo a concentrarmi in campo, come ho sempre fatto gli altri anni. Solo così, col lavoro, si riesce a raggiungere obiettivi importanti». INIZIO DI STAGIONE – «Siamo solo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 settembre 2022) Il portiere delha parlato dell’trascorsa tra tantissime voci di calciomercato Alex, portiere del, ai microfoni di Radio Kiss Kissha parlato dell’trascorsa tra tante voci di calciomercato e dell’ottimo inizio di stagione degli azzurri.– «Nondi molte parole, preferisco i fatti. E’ stata un’per me, cistate tantissime voci, ma io ho pensato solo a concentrarmi in campo, come ho sempre fatto gli altri anni. Solo così, col lavoro, si riesce a raggiungere obiettivi importanti». INIZIO DI STAGIONE – «Siamo solo ...

anperillo : Vittoria d’oro, #Napoli super. Tutti bravi, compreso #Zielinski nonostante i rigori sbagliati. Su tutti lo straripa… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - Meret: 'Lo Scudetto è un sogno e lotteremo per realizzarlo, contento di essermi preso la porta del Napoli,… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - Meret: 'Lo Scudetto è un sogno e lotteremo per realizzarlo, contento di essermi preso la porta del Napoli,… - NapoliAddict : Meret a KK: “Parata coi Rangers importante. Estate difficile con tante voci…” #Napoli #ForzaNapoliSempre… - susydigennaro : RT @napolimagazine: KISS KISS - Meret: 'Lo Scudetto è un sogno e lotteremo per realizzarlo, contento di essermi preso la porta del Napoli,… -