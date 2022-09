Napoli, la funicolare di Chiaia chiude per lavori ma i lavori non partono: «Colpa del caro energia» (Di venerdì 16 settembre 2022) La funicolare di Chiaia chiude per lavori, ma i lavori non partiranno. Le gare d?appalto per l?assegnazione della manutenzione ventennale sono andate deserte «a causa degli aumenti... Leggi su ilmattino (Di venerdì 16 settembre 2022) Ladiper, ma inon partiranno. Le gare d?appalto per l?assegnazione della manutenzione ventennale sono andate deserte «a causa degli aumenti...

gnavarino : RT @SkyTG24: Sciopero dei mezzi a Napoli, metro e funicolare centrale in servizio - SkyTG24 : Sciopero dei mezzi a Napoli, metro e funicolare centrale in servizio - Ahasveron : @LegaSalvini Come dicono a Napoli a chi manca di spirito vitale: 'funicolare senza corrente', definizione adatta a letta... - cuba98w : RT @Napolikeit: Funicolare di Chiaia a Napoli: dal 1 ottobre chiusa per 6 mesi #napoli #Funicolare_di_Chiaia - Napolikeit : Funicolare di Chiaia a Napoli: dal 1 ottobre chiusa per 6 mesi #napoli #Funicolare_di_Chiaia -