Napoli, gli ex Koulibaly e Mertens non incidono: avventure sottotono dopo aver lasciato gli azzurri (Di venerdì 16 settembre 2022) Andati via da Napoli dopo diversi anni, si sarebbero aspettati qualcosa di diverso. È quanto sta accadendo a due ex calciatori azzurri, Kalidou Koulibaly e Dries Mertens, i quali non stanno affrontando un bel momento. Il primo ha deciso di lasciare Napoli dopo un’offerta irrinunciabile da parte del Chelsea. Il suo inizio di stagione, dopo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 16 settembre 2022) Andati via dadiversi anni, si sarebbero aspettati qualcosa di diverso. È quanto sta accadendo a due ex calciatori, Kalidoue Dries, i quali non stanno affrontando un bel momento. Il primo ha deciso di lasciareun’offerta irrinunciabile da parte del Chelsea. Il suo inizio di stagione,L'articolo

matteorenzi : A Napoli oggi ho detto una semplice verità: i 5Stelle stanno facendo ostruzionismo sugli aiuti per le bollette. Se… - pisto_gol : Senza il Var, che corregge gli errori arbitrali, la #juventus sarebbe stata la squadra più favorita dagli errori ar… - Agenzia_Ansa : A Napoli sono 26mila gli aspiranti in lizza per 500 posti da operatore ecologico. Tra loro, 1.232 sono laureati. L… - NapoliFCNews : GdS – Monza, per l’attacco si segue sempre Ounas: gli aggiornamenti #ForzaNapoliSempre #SSCN #AvantiNapoli - LSquame : @Paroladeltifoso ma perché scusa. io commento una programmazione inesistente che cambia gli uomini migliori in un s… -