Napoli: disagi al Vomero per lo sciopero nei trasporti (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – "Stamani sono stati moltissimi i disagi causati sia ai lavoratori che agli studenti, dallo sciopero nazionale di otto ore, proclamato nel settore del trasporto pubblico – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero -. Peraltro molte persone sono rimaste speranzose alle fermate dei bus ad attendere un mezzo su gomma, ma anche in questo comparto l'astensione dei lavoratori è stata notevole, causando un servizio ridotto delle linee di superficie. Il Vomero, per tutta la durata dello sciopero è rimasto praticamente isolato da molte altre zone della Città". "I cancelli sono rimasti chiusi alla funicolare di Montesanto e a quella di Chiaia, porte sbarrate agli accessi della linea 1 della ...

