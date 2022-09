Nancy Pelosi annuncia visita in Armenia dopo scontri con azeri (Di venerdì 16 settembre 2022) La presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi ha annunciato che si recherà in Armenia dopo gli scontri tra armeni e azeri nella regione di frontiera contesa del Nagorno ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 settembre 2022) La presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Unitihato che si recherà inglitra armeni enella regione di frontiera contesa del Nagorno ...

Nancy Pelosi annuncia visita in Armenia dopo scontri con azeri

La presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi ha annunciato che si recherà in Armenia dopo gli scontri tra armeni e azeri nella regione di frontiera contesa del Nagorno Karabakh. 'Visiteremo l'Armenia perché abbiamo ricevuto un invito espresso...'

Il vertice di Samarcanda segna l'ascesa dell'Eurasia

La Corea del Sud ha mantenuto le distanze dalla sconsiderata visita di Nancy Pelosi a Taiwan ad agosto. L'India si è parzialmente allineata con la strategia cinese di Washington.